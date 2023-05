Video: Co se stane v Bělorusku, když Lukašenko zemře

Když se objevily zprávy o špatném zdraví běloruského prezidenta, státní média zveřejnila video, které můžete vidět v úvodu článku. Alexandr Lukašenko na něm mluví nezvykle chraplavým hlasem. Před tím byl na veřejnosti vidět pouze 9. května během moskevských oslav Dne vítězství. Na Rudém náměstí působil nesvůj, měl obvázanou ruku a po ceremoniálu se ani nezúčastnil oběda s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Na tyto okolnosti reagovala už i běloruská exilová opozice. „Jsem připravena převzít odpovědnost, být vaším hlasem v této těžké době, zajistit spravedlivé volby a nedovolit, aby se k moci dostal chaos, nebo nový diktátor,“ uvedla její vůdkyně Svjatlana Cichanouská.

Její poradce Franak Viačorka odpovídal na dotazy, zda se opozice obává případné ruské okupace v okamžiku, kdy by Lukašenko zemřel. „Je to obrovské riziko. Ale mohla by to být také obrovská příležitost, jak se naopak z ruského vlivu vymanit,“ prohlásil.

Nezávislá média spekulují, že by Lukašenko mohl být částečně ochrnutý v důsledku rozsáhlého infarktu myokardu. Pokud by kvůli nemoci nebyl schopen plnit své povinnosti, přešly by automaticky na šéfku horní komory parlamentu Natalju Kočanovou. Ta by měla 70 dní na to, aby vyhlásila nové prezidentské volby.

Politický analytik Andrej Kazakevič upozornil, že ani pak není jasné, co by se dělo. „Pokud by Kočanová dostala šanci řídit zemi na 30 až 70 dní, jak by se vybírali kandidáti? Jak by se sestavila volební komise? Otázek je mnoho.“

Pokud by Lukašenkova smrt byla prohlášena za násilnou, jeho pravomoci by přešly na bezpečnostní radu státu. V jejím čele je generál Alexandr Volfovič. „Nedělejte si iluze, pokud Lukašenko z nějakého důvodu náhle zmizí, Rusko bude hrát hlavní roli při rozhodování o tom, kdo bude příštím běloruským prezidentem,“ myslí si Kazakevič.