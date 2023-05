Karťák nebo figurína z vosku. Důkaz, že Lukašenko žije, vyvolal posměch

Je na nohou, a i když chraptí a je evidentně znavený, mluví – a žije. To mají dokazovat záběry běloruského diktátora Alexandra Lukašenka. Režim tím chce utnout bující spekulace o jeho zdravotním stavu.

Na to velmi rychle zareagovali Bělorusové a pozorovatelé na sociálních sítích a z fotografie se stal meme. „Dnes někdo vykradl muzeum Madame Tussaud,“ vtipkovali odpůrci diktátora s narážkou na slavné muzeum voskových figurín.

V neděli se objevily i informace, že prezidentská kolona dorazila do nemocnice na okraji Minsku. Šéf běloruské KGB Ivan Těrtěl současně strašil rizikem teroristických útoků a pokusů o destabilizaci situace „na objednávku Západu“.

Vše vyvolalo explozi spekulací o Lukašenkově zdravotním stavu a zároveň i debatu o tom, co by se v Bělorusku dělo, pokud by diktátor zemřel.