Česko přepisuje vztahy s Běloruskem, s diktátorem už si velvyslanec ruku nepodá

Česká diplomacie stála před citlivým rozhodnutím. Kdyby chtěla do Běloruska poslat nového velvyslance, musel by si podat ruku s tamním diktátorem Alexandrem Lukašenkem. Takzvané pověřovací listiny totiž ambasadoři zpravidla vkládají do rukou hlav státu hostitelských zemí.