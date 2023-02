Moskevský velvyslanec Pivoňka je nyní v Praze, řekl Lipavský

Když Jan Lipavský (Piráti) nastupoval do vlády Petra Fialy, ze strany prezidenta Miloše Zemana k němu doléhaly ostré výhrady. Chladné vztahy mezi Hradem a Černínským palácem však končí. Nově zvolený prezident Petr Pavel chce s ministrem Lipavským na rozdíl od Zemana aktivně spolupracovat.

„Petr Pavel otáčí po praktické stránce spolupráci o 180 stupňů. Těším se na velkou šanci, kterou jeho zvolení přináší,“ uvedl Lipavský v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Nová éra se začíná rýsovat i v česko-ruských vztazích. Ministr zahraničí Seznam Zprávám potvrdil, že na české ambasádě v Moskvě už působí nový diplomat, zkušený Jiří Čistecký. Přišel z postu českého konzula v Istanbulu.

Lipavský uvedl, že velvyslanec Vítězslav Pivoňka v Moskvě není, a zároveň se vyhnul odpovědi, zda se do ruské metropole vrátí. „Pan Pivoňka je v tuto chvíli náš velvyslanec v Moskvě. V tuto chvíli je v Praze a já nesleduji jeho přesnou lokalitu,“ uvedl Lipavský v rozhovoru.

Jde o jemnou diplomatickou matérii. Seznam Zprávy už loni v prosinci popsaly plán na pozvolnou personální výměnu na české ambasádě v Rusku, kdy má de facto ambasádu řídit diplomat nižší šarže, než je velvyslanec. Téma začíná být stále naléhavější.

Litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis před pár dny vyzval evropské země, aby kvůli agresi Kremlu na Ukrajině přestaly udržovat diplomatické vztahy s Ruskem na úrovni velvyslanců. Formální odvolání českého velvyslance z Moskvy či případné vyhoštění ruského velvyslance z Česka Lipavský - pro tuto chvíli - neohlásil.

Diplomaté na Hrad

Co pro vás znamená vítězství Petra Pavla v zahraniční politice ve srovnání s politickým stylem Miloše Zemana?

Petr Pavel otáčí po praktické stránce spolupráci o 180 stupňů. Těším se na velkou šanci, kterou jeho zvolení přináší. Ať už jde o zvýšení kreditu České republiky u našich partnerů v zahraničí, nebo způsob komunikace na domácí politické půdě. Měl jsem možnost se zvoleným prezidentem osobně hovořit.

Budete spolu aktivně komunikovat či pravidelně jednat?

Už jsme si zvládli potvrdit na úrovni nejvyšších ústavních činitelů, že budeme aktivně koordinovat zahraniční politiku pravidelnými schůzkami i za mé účasti.

Jak to bude vypadat?

Toto záleží na tom, jak se toho ujme pan prezident. Nastavený formát setkávání nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice dává smysl, výstupem by byl jasný ucelený dokument. Takto jsem to předestřel.

Znamená pro vás zvolení Petra Pavla na Hrad i zklidnění politické situace kolem vaší osoby? Právě proti vám končící prezident Miloš Zeman od vzniku vlády Petra Fialy vystupoval kriticky.

Tak jak můj nástup na ministerstvo byl bouřlivý, uplynulý rok ve funkci byl až příliš klidný. Uvítám oživení komunikace mezi Černínem a Hradem. Chyběla možnost koordinovat zahraniční politiku a domlouvat společné kroky. Nově zvolený prezident má už dnes svižný nástup a myslím si, že to nebude jen o reprezentativní úloze hlavy státu, ale že se nebude bát vstoupit do politiky. Jsme v opravdu extrémně závažné bezpečnostní situaci, kousek od nás zuří válečný konflikt a potřebujeme, aby Česko bylo jasně, srozumitelně a dobře reprezentováno.

Mohl byste uvést konkrétní příklad, kdy absence společného jednání s prezidentem uškodila českému postoji?

Než že by šlo o jeden konkrétní případ, jde spíše o celkovou souhru.

Počítáte s tím, že z ministerstva zahraničí odejdou na Hrad někteří jeho pracovníci? Mohli by fungovat jako spojky mezi Hradem a Černínem?

Nemůžu vyloučit, že někdo ze současných diplomatů bude působit ve službách prezidenta Pavla. Půjde ale o jeho rozhodnutí a bude to on, kdo případně jména oznámí. Já určitě nebudu nikomu z diplomatů bránit, kdo by chtěl jít pracovat na Hrad. Je to přirozené. Hradní zahraničněpolitická kancelář je relativně malá, ale jde o agendu vrcholového politika. Takže je potřeba, aby tam působili zkušení lidé s ostruhami a uměli dobře poradit.

Nebudete brzy potřebovat nového velvyslance v Berlíně? Ve štábu Petra Pavla byl německý velvyslanec Tomáš Kafka, o jehož příchodu na Hrad se v kuloárech spekuluje.

Nebudu potvrzovat konkrétní jména.

Zjišťoval u vás tým Petra Pavla, zda byste mohl nějaké konkrétní pracovníky ministerstva uvolnit pro přípravu činnosti prezidentské kanceláře?

Nemohu vyloučit, že někdo ze stávajících diplomatů přejde působit na Pražský hrad, víc to ale komentovat nebudu, nechme to na nastupujícím prezidentovi, aby si to oznámil ve své režii.

Zemanova parta pod lupou

Po vítězství Petra Pavla se diskutuje o roli jeho poradce a přítele Petra Koláře, bývalého velvyslance v USA a Rusku. Jak vy vidíte jeho roli na Hradě?

S Petrem Kolářem se znám delší dobu už z působení v Poslanecké sněmovně. Je dobrou zprávou, že po boku pana prezidenta stojí několikanásobný velvyslanec ve významných destinacích, člověk s mezinárodním rozhledem, člověk stojící hodnotově jednoznačně na straně Západu. Není mou rolí komentovat, co nebo jak na Hradě bude či nebude dělat.

Jak hodnotíte povolební nástup Petra Pavla, jehož vyjádření o Tchaj-wanu naštvala Čínu?

Je naprosto v pořádku, že nově zvolený prezident se neformálně propojuje s aktéry na mezinárodní scéně. Dělá tím dobré jméno České republice a zakládá tím na kvalitní a funkční vztahy.

Bude se po nástupu Pavla na Hrad nějak upravovat koncepce ekonomické diplomacie Česka?

Rámcově jsme se bavili o české zahraniční politice, kde ekonomická diplomacie je její důležitou součástí. Pan prezident to kvitoval a bezpochyby konkrétní aktivity probereme až ve chvíli, kdy bude nově zvolený prezident ve funkci a čas trochu nazraje. Pro mě jsou z pohledu ekonomické diplomacie významné Indie, Jižní Amerika a Afrika.

Jak moc se změní zahraniční politika tím, že odchází stávající prezident Miloš Zeman? Nastává nová éra?

Nastupující prezident je Emilem Zátopkem, který se rozběhl. Budeme svědky dlouhého a vítězného běhu. Věřím, že to je v nejlepším zájmu České republiky. Nežijeme v lehké době, na kontinentu zuří válka, geopolitika je čím dál ostřejší, ať už ve vztahu vůči Číně, a občas to zaskřípe v transatlantických vztazích. Musíme se umět ve světě prosadit. Věřím, že prezident Pavel bude reprezentovat Česko naprosto výborně.

Je to tlustá čára za sbližováním s Čínou, o které usiloval Miloš Zeman?

Za česko-čínským sbližováním udělala tlustou čáru především sada nepovedených investic čínských firem v Česku. Sliby nebyly naplněny. Ve vztazích vůči Číně musíme být pragmatičtí, což v oblasti ekonomiky může znamenat spolupráci. Nicméně pragmaticky musíme přistupovat i k bezpečnostním otázkám a nebát se hájit zájmy Česka a Evropy.

Není v plánu, že by skončil náš čínský velvyslanec Vladimír Tomšík už s panem prezidentem, jako to bývá v USA s politickými velvyslanci?

Nebudu komentovat konkrétní personálie. Je to tak, že pan velvyslanec Tomšík už tam je čtvrtým rokem, standardní doba vyslání jsou právě čtyři roky, takže na tom samozřejmě pracujeme.

Letos se ostatně chystá velké střídání velvyslanců. Zdržovalo to jednání s prezidentem Zemanem?

Největší střídání proběhlo v minulém roce, ty věci už jsou připravené. Většina střídání je stále ve fázi utajovaného režimu, nelze o tom hovořit. Že se některá vyslání pozdržela, bylo dáno hlavně předsednictvím. Když mluvím o tom, že nám na pracovní úrovni komunikace fungovala, tak to je něco, co se mezi Černínem a Hradem ještě za prezidenta Zemana povedlo uskutečnit.

Tedy letošní střídání jsou ještě se Zemanovým podpisem? Kolik jich bude?

Ano, naprostá většina. Nemohu říct ani řádově číslo. Pardon.

Nebude mezi novými velvyslanci třeba mluvčí Hradu Jiří Ovčáček do Vatikánu? V minulosti, když byl prezident Zeman při síle, se o tom živě spekulovalo. Byly na vás ze strany Hradu či Miloše Zemana na poslední chvíli činěny požadavky, které by vás zaskočily? Například právě personálního rázu.

Nebyly žádné požadavky rázu, jak jste otázku položili. Všichni vidíme, že dva bývalí zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky (KPR) se vrátili do diplomacie (ředitel zahraničního odboru Rudolf Jindrák se stal velvyslancem na Slovensku, jeho zástupce Petr Pirunčík v Arménii - pozn. redakce). V obou případech se jednalo o osoby, které odešly z Ministerstva zahraničních věcí pracovat do KPR. Nevnímal jsem to jako formu nátlaku nebo něčeho nepřirozeného, když se vrátili na ministerstvo.

Kvitujete, že prezident Pavel chce prověřit činnost Hradu i konkrétních pracovníků, jako je kancléř Mynář a poradce Nejedlý? Je to namístě?

Já s nimi naštěstí do kontaktu moc nepřicházel. Když si ale čtu všechny zkazky, co se děje, či neděje na Pražském hradě, tak mi přijde postoj prezidenta Pavla celkem přirozený.

Bude vás zajímat zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu ohledně prezidentské kanceláře?

Z hlediska ministerstva zahraničí si nevybavuji, že by tam mělo být něco konkrétního, co by mě mělo speciálně zajímat. Kauza s diplomatickým pasem byla uzavřená ještě za mého předchůdce. Jako pirátovi i jako občanovi mi záleží na tom, aby se tam neděly nekalosti a aby se tam hospodařilo transparentně, tak mě to bude zajímat.

Sankční seznam pilujeme

Za chvíli to bude rok od ruské invaze na Ukrajinu, která spustila válku na evropské půdě, nedaleko Česka. Jak se daří finalizovat český sankční seznam?

Máme schválený zákon, ministerstvo pracuje na prvních návrzích. Je to látka, kterou nesmíme podcenit z hlediska toho, jak kvalitně bude připravena. Musí potenciálně obstát před českými soudy.

To znamená, že nyní dáváte dohromady seznam jmen, která navrhnete v rámci EU? O kolika se bavíme?

Je to tak. Do začátku budeme spíše skromnější, abychom si nový zákon správně „osahali“. Stejně tak postupně tvoříme personální kapacity, které jsou potřeba k tomu, abychom to měli správně připravené. Nerad bych podcenil start. V tuto chvíli máme meziresortní koordinační pracovní skupinu, jíž Ministerstvo zahraničních věcí předsedá. Jejími účastníky jsou i ostatní orgány státní správy, jako tajné služby, Ministerstvo financí či Finanční a analytický úřad a další. Všichni, kdo mají k tomu co říci, činnost koordinujeme, vyměňujeme si poznatky.

Lze říct, že půjde o ruské podnikatele žijící a působící na území Česka?

V tuto chvíli nemohu ani naznačovat.

Jak vypadá situace na české ambasádě v Moskvě? Už tam působí nový muž, Jiří Čistecký?

Potvrzuji, že pan Čistecký působí jako zástupce velvyslance v Moskvě.

V zemi už přesluhuje velvyslanec Vítězslav Pivoňka. Zůstává i nadále v roli velvyslance?

Pan Pivoňka je v tuto chvíli náš velvyslanec v Moskvě.

A je fyzicky v Moskvě?

V tuto chvíli je v Praze.

A bude se tam vracet?

Nesleduju jeho přesnou lokalitu.

Litevský ministr zahraničí před pár dny vyzval evropské země, aby vyhostily ruské velvyslance. S vyhoštěním velvyslance samozřejmě jde ruku v ruce i stažení vlastního velvyslance z Moskvy. Nevyslyší Česko tuto výzvu spojenců a nepřistoupí k tomuto kroku? Nebudete i o této možnosti debatovat s novým panem prezidentem a premiérem? Vy byste byl pro? Česko je v Rusku v tuto chvíli zastoupeno na úrovni velvyslance, stejně jako například Polsko. My jsme počty ruských diplomatů snížili už v roce 2021 a vítáme, že pobaltské státy k tomuto kroku také přistupují.

Předpokládáme, že vítáte příjezd nového ambasadora USA po dvou letech, co byla jeho židle prázdná. Co říkáte na to, že jde o hi-techového podnikatele?

Jeho příchod samozřejmě vítám, formální přijetí máme naplánované, nicméně zcela mimo protokol jsme se potkali na chodbě MZV, když tu byl za paní ředitelkou protokolu. Je to člověk, který vnese novou dynamiku do našich vztahů a dokáže nějaké iniciativy posunout a dotáhnout do úspěšného konce. Bezpečnost hraje klíčovou roli v česko-amerických vztazích, ale byznys je také velmi důležitý.

Ještě jedna významná velvyslanecká židle je v Praze prázdná už několik měsíců - ukrajinského velvyslance. Nechybí nám v Česku?