Tito lidé dostali Pavla na Hrad. Bude komunikovat úplně jinak, říkají

Hrzánský palác u Hradčanského náměstí má k dispozici vláda, v minulosti zde působil i premiér úřednického kabinetu. Na příští týdny však kabinet Petra Fialy poskytl prostory prezidentskému nájemníkovi.

Právě tady se v úterý ráno setkáváme s několika klíčovými spolupracovníky Petra Pavla, kteří v hromadném rozhovoru pro Seznam Zprávy popsali, co je k prezidentovi před lety přivedlo, a jakou roli by do budoucna mohli u nové hlavy státu sehrát.

Ještě než se pustili do přípravy Pavlovy inaugurace, museli vyřešit jednu důležitou provozní záležitost. Pavel sice vyhrál prezidentské volby, výkonu funkce se ale chopí až v březnu. Pro přechodné období potřeboval Pavel spolu s týmem získat nejen důstojný areál pro následující přechodný měsíc, ale i finance pro tým spolupracovníků.

Peníze na příští týdny obstaral Tomáš Richter, který řešil fundraising i ve volební kampani a na Hradě má Pavlovi pomáhat se sestavením a vedením týmu poradců.

„Pomohli nám sponzoři, kteří s námi jdou celou tu cestu. Jde o velké donory, kteří jsou zvyklí pomáhat i v jiných sektorech, přijde jim to přirozené. Chci říct, že to dělají jen proto, že věří, že na Hradě bude slušný člověk. Tomáš Richter vždy finance získával pro kampaň tak, že od toho nikdo nikdy zpět nic nečekal. A pokud čekal, tak jsme se s ním rychle rozloučili,“ řekla Seznam Zprávám volební manažerka Pavla Nýdrle.

„Všichni mohou být klidní, protože nikdo si tady vliv nekupuje,“ zdůrazňuje. Veškeré sponzory chtějí uvést v závěrečné zprávě o financování kampaně.

Přestože neplánuje, že by zamířila do funkce na Hradě, v přechodném období bude Pavlův tým nadále dirigovat. „Mojí rolí nyní je, aby teď ten měsíc nebyl hluchý. Budoucí vedoucí kanceláře prezidenta má ještě závazky v Senátu, takže byť už jsme v kontaktu a ladíme spolu určité věci, nemůže s námi sedět na plný úvazek a pomáhat nám s přechodem na Hrad. Takže já to tady ještě v únoru dojedu,“ líčí Nýdrle.

Hrad regionů

O své pozici na Pražském hradě vyjednává další důležitá členka volebního týmu Linda Jozwiak Kopecká, která měla na starosti koordinaci podporovatelů a výjezdů po Česku. U Pavla působila od začátku, když se po 15 letech vrátila z Bruselu.

„Petra Pavla jsem znala osobně z Bruselu. I když se tvářil, že si mě pamatuje, tak nevím, jestli si mě pamatoval. Oslovil mě Radko Hokovský (blízký spolupracovník Petra Pavla, který by se mohl stát prezidentovým tajemníkem, pozn. red.), který s Petrem Kolářem skrze spolek Pro bezpečnou budoucnost pořádali debaty. Debat přibývalo a už to bylo ve fázi, že v tom začínal být trochu zmatek. Nastoupila jsem v únoru 2020 s tím, že jsem dávala Petru Pavlovi dohromady jeho agendu, snažila se tomu dát systém a řád,“ vzpomíná Jozwiak Kopecká na tři roky staré začátky práce pro generála ve výslužbě.

Jenže tehdy vypukla covidová pandemie, která na čas zastavila chod společnosti a zmařila setkávání se lidí – tedy i těch, kteří měli zájem vyslechnout si napříč republikou Pavlovy debaty. Jeho tým pozornost stočil k dobročinné pomoci v rámci řešení dopadů pandemie, pročež vznikl spolek Spolu silnější. Právě tyto zkušenosti se o tři roky později podepsaly pod tím, proč Pavel ve volbách uspěl.

„Když jsme s Petrem Pavlem vybírali projekty, nevybírali jsme je podle toho, jestli je to organizace, která by se nám někdy mohla hodit do kampaně. Když takhle jezdíte, děláte besedy, podporujete dobročinné projekty, navážete kontakt s lidmi, se kterými něco prožijete. Třeba dobrovolnické centrum v Ústí nad Labem: dělali jsme s nimi potravinové poukázky, a proto, že šéfka je hodně akční žena, tak když jsme se chystali do Ústí v kampani, zavolala jsem jí o radu, s kým je dobré se potkat, kam je dobré jít,“ popisuje Jozwiak Kopecká.

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy Linda Jozwiak Kopecká.

Práci v regionech a okresech považuje za důležitý díl celkového úspěchu. „Utvořili jsme si zázemí ve všech krajích, tu bázi máme odpracovanou, je naše, už nám ji nikdo nevezme. Zasahuje do všech společenských a sociálních vrstev. Nelze v žádném případě říct, že je tady kandidát vlády nebo že jde o PR kavárny. Není to tak a je to jednoznačně prokázané tím, co máme za sebou. To je podle mě to, na co společnost čeká – na změnu atmosféry v zemi,“ uvedla Jozwiak Kopecká.

Pokud by měla s Pavlem spolupracovat i na Hradě, zajímalo by ji téma propojování regionů s Hradem a prezidentem.

„Je potřeba daleko intenzivněji spolupracovat od regionů dolů. Ať je to občanská společnost, ať jsou to neziskovky, regiony, města. Prezident reprezentuje, jezdí do zahraničí a jeho role by měla být primárně směřována na občany. Když toto bude možné a já tomu budu moct jakkoliv pomoct, tak tomu bych se ráda věnovala,“ popisuje Jozwiak Kopecká.

Dala si za cíl, aby Pavel ještě před březnovou inaugurací vyjel za lidmi do krajů, kde získal menší podporu. Stihnout chce dva regiony, prvním bude Karlovarský kraj.

„Prezident mi kladl na srdce: Hlavně jim řekněte, ať se tam děje co nejméně formalit, jen úplné nezbytnosti. Hlavně ať nejsou zdravice, řetězy, chleby se solí. Já to nechci, já se chci s těmi lidmi bavit,“ líčí Jozwiak Kopecká.

Dělat to úplně jinak

Od počátku se u Pavlova týmu pohybuje i marketingový expert Martin Klčo. Zapojil se do projektu Spolu silnější, pro který vytvořil vizualizace a web. Jako marketér říká, že s Pavlem se v kampani dobře pracovalo, oceňuje zejména jeho zájem o kontakt s lidmi. Věří, že toto si prezident udrží i nyní a nenechá se sešněrovat úředním rázem Pražského hradu – je přesvědčený, že Pavel bude dál podnikat vyjížďky na motorce.

„Měl jsem na starosti celý marketing, od televizních spotů a většiny velkých videí přes outdoor a placenou komunikaci v masmédiích až po poslední letáky ve schránce. Staral jsem se o identitu kampaně, organizoval grafický tým, kreativce a on-line specialisty,“ popisuje Klčo svou práci v kampani.

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy Marketingový expert Martin Klčo.

Komunikace podle něho sehraje důležitou roli v tom, jak bude společnost Pavlův prezidentský výkon vnímat.

„Cokoliv si Petr Pavel uchopí jako svou agendu, bude pro to třeba vytvořit grafickou identitu a komunikaci, aby to lidé pochopili. Umím si v tomto směru představit obraz Hradu jako místa spojování. Projekty, se kterými Petr Pavel přijde, budou mít potenciál. Ale jaké projekty to budou a co se bude dít, to je ještě příliš brzy,“ dodává Klčo s tím, že o uplatnění spolupracovníků z kampaně na Hradě se teprve bude jednat.

Za dosavadní komunikací prezidentského úřadu Miloše Zemana by udělal rád tlustou čáru. „Úplně jinak,“ odpovídá na dotaz, jak jinak by Hrad měl s veřejností komunikovat.

Porazil Prchala

Silnou zbraní kampaně Petra Pavla byly sociální sítě, o které se staral slovenský expert Martin Burgr. Neplánuje stát se pevnou součástí Hradu, nebrání se ale spolupráci s hradním týmem.

„Na nejbližší období jsme dohodnuti, že se zapojím jako supervizor. Bylo zapotřebí, aby hned od začátku Petru Pavlovi fungoval dosah twitteru. Začali jsme komunikovat i v angličtině, což je zkušenost, která se mi osvědčila u slovenské prezidentky Čaputové. Twitter se stane zdrojem informací nejen pro mezinárodní prostředí, Petr Pavel bude poskytovat velké množství rozhovorů pro zahraniční média. Relevance pro mezinárodní prostředí se začíná budovat od prvního dne po zvolení,“ popisuje Burgr.

Pavlova kampaň se na sociálních sítích vyznačovala pohotovostí, s jakou reagovala například na výpady Andreje Babiše. „Využívali jsme různé sítě, až v závěru jsme dokázali všechny předběhnout na všech typech. První síť, kterou jsme ovládli, byl twitter, ten pro nás byl klíčový. Ale celkově byl hodně důležitý instagram. Zejména v období, kdy jsme se velmi cíleně zaměřovali na to, abychom oslovili mladé voliče,“ uvádí Burgr.

Podle něho bylo pro zásah na sítích důležité proniknout do různých komunit. „Díky Martinu Klčovi se podařily zajímavé spolupráce, například přesah do herní komunity byl skvělý. Z celkových čísel dosah instagramu se ukazuje být zajímavější než v případě facebooku,“ míní slovenský expert.

Pavlovy sociální sítě v kampani zastínily Babišovy profily, o které se na sítích dosud staral zejména Marek Prchal. „Uživatelé na twitteru nám často připomínali, že to vidí jako souboj PR týmů, ne kandidátů. Zmiňovali třeba, že Prchal má špatný den. Já ho neznám. Ale četl jsem nějaké knihy, které on napsal jménem Andreje Babiše,“ dodal Burgr.

První a poslední vítězství

Až loni v dubnu se k týmu připojila Pavla Nýdrle, která se stala volební manažerkou a tým Petra Pavla bude po volbách kormidlovat až do inaugurace.

„Snažila jsem se zachovat lidem prostor, který jim vyhovoval. Michal Repa v týmu už jako stratég byl. Mojí rolí bylo to celé koordinovat a uřídit, aby kampaň jela perfektně, nic se nikde nepokazilo a tým měl někoho, kdo to dobře píská a složky spolu fungují,“ popisuje Nýdrle svou roli.

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy Volební manažerka Pavla Nýdrle a přes aplikaci Zoom k rozhovoru připojený Martin Burgr.

Že by se zapojila do další politické kampaně, si v tuto chvíli neumí představit. Pozornost chce nyní vrátit k rodině.