Schůzka Pavel–Zeman nakonec bude. Jak se Hrad předával v minulosti?

„Očekávali jsme, že termín navrhne Miloš Zeman. Když k tomu nedošlo, navrhli jsme ho my. Prezident termín přijal,“ uvedl v pátek Petr Pavel.

Aby se oba prezidenti osobně potkali ještě před inaugurační ceremonií, považuje Forejt za lepší variantu. Protokol to sice nevyžaduje, ale první schůzka je podle Forejta vhodnější bez dohledu médií.

„Setkání by mělo probíhat v přátelské atmosféře. Představte si, že se končící a nastupující prezident potkají poprvé až při ceremoniálu, to by bylo křečovité,“ uvedl Forejt.