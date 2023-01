Setkání s Pavlem by měl iniciovat Zeman, myslí si Forejt

Od té doby se řeší, zda Zeman Pavla pozve, nebo o setkání požádá naopak vítěz prezidentských voleb. Zeman je na zahraniční cestě v Srbsku a vrací se v pondělí večer. Z jeho vyjádření vyplývá, že on první krok k pozvání nechystá.

Bývalý hradní protokolář Jindřich Forejt Seznam Zprávám řekl, že by podle něj měla iniciativa přijít od končícího prezidenta.

„Miloš Zeman by jako prezident měl podle mě vítězného kandidáta pozvat, neboť má vyjít ten impuls od společensky významnější osoby‚“ myslí si Forejt.

Dodává ale, že je možné samozřejmě o schůzku požádat. Setkání by se podle Forejta mělo uskutečnit na Pražském hradě.

„V tomto případě chce být požádán o to, aby přijal pana prezidenta Pavla. Není to nic nestandardního, dokázal bych si představit trošku velkorysejší přístup. To jsou ale drobnosti protokolárního charakteru.“