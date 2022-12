Video: Němé oběti ruské agrese. Miny a ponorky zabily desítky tisíc delfínů

Mořský biolog Ivan Rusev strávil více než 40 let sledováním pobřeží ukrajinského Černého moře a po únorové invazi ho překvapil obrovský nárůst počtu mrtvých delfínů.

Teď během války tráví většinu svého času v pozorovací stanici. Uvádí, že do přírodní rezervace dopadlo více než 200 střel, které způsobily požáry a zabránily několika druhům stěhovavých ptáků v hnízdění a rozmnožování. Bitva o Hadí ostrov, který je vzdálený pouhých 40 kilometrů od hranic národního parku, způsobil na jaře a v létě obrovské narušení místního životního prostředí.

Vědci tvrdí, že může trvat více než 30 let, než se populace delfínů v Černém moři obnoví na předválečnou úroveň, ale to jen v případě, že budou přijata drastická opatření. Ivan Rusev proto navrhuje, aby zde Ukrajina zřídila oblast chráněných vod o rozloze 300 000 kilometrů čtverečních, která by se táhla od pobřeží až k Hadímu ostrovu.