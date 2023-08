Video: Putování sedmi statečných přes nebezpečné kyrgyzské hory

„Můj otec mě naučil, jak pracovat s koňmi. Od svých osmi let až do patnácti jsem se účastnil koňských dostihů,“ říká v reportáži Rinat Ramazanov, který patří mezi nejmladší honce ve skupině.

„Začal jsem jezdit se stádem, když mi bylo 14 let. Poprvé to bylo těžké. Chtělo se mi spát, byl jsem vyčerpaný. Dokonce jsem i brečel. Ale nakonec jsem si zvykl,“ popisuje těžké začátky další z mladých jezdců Ulukman Asanov. I v noci musí muži stádo hlídat a moc se během cesty nevyspí.

„Zítra nás čeká prudké stoupání a před tunelem to bude těžké,“ vysvětluje reportérům Rinat Ramazanov.

Koňská stáda mohou být převáděna přes průsmyk pouze dvakrát denně. Na druhé straně se nachází údolí Suusamyr. Odtud už to bude jen den cesty na novou pastvinu.

„Někomu může připadat, že je to pro nás snadné. Že si tady jen tak pro zábavu jezdíme na koni, ale my jsme zodpovědní za celé stádo. Je to těžká práce,“ říká další z pastevců.