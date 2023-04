Video: Rusové na ně pálí vším. Místní líčí život v místě nejtvrdších bojů

„Je tu příliš hluku. Pořád se mi z toho točí hlava. To jsou moje vnoučata. Děti nás prosí, abychom odešli. Chtějí, abychom přežili. Bojíme se ale evakuovat babičku. Co kdyby cestou zemřela a byla by to naše vina? Myslel jsem, že by tu mohla zůstat o něco déle. Ale teď je to takhle,“ ukazuje starší dáma, proč se prozatím neodstěhovali.