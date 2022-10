Video: Školu Rusové zničili, její dům taky. Učitelka vysílá online od trosek

Během ruské okupace Borodjanky přišla o všechno. Přesto se rozhodla, že bude v učení pokračovat. „Když se do toho člověk dostane, tak zapomene na špatné počasí a všechno ostatní… Bydlíme na dvorku v přístavku. Náš dům vyhořel. Schovávali jsme se každý den ve sklepě, protože Rusové byli neustále v pohybu. Vyšli jsme ven, až když celá střecha hořela. Byl to velký požár. Ruský tank, který střílel na náš dům, střílel i na sousední domy,“ popisuje Svitlana příchod Rusů do města.