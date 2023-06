Video: Ukrajinské velitele, kteří bránili Azovstal, stále zadržují v Turecku

„Řekl mi: ‚Ahoj, mami. Jak se máš? Jak se má táta? Mám o tebe strach.‘ Odpověděla jsem mu: ‚Synu, máme se dobře.‘ Zeptal se mě, jestli se na Ukrajině pořád bojuje? A já na to, že samozřejmě ano. Kluci bojují. A my víme, že vyhrajeme,“ popisuje Lidia v reportáži Rádia Svobodná Evropa jeden z rozhovorů se svým synem.

Palamara mohla loni v říjnu přijet do Turecka navštívit manželka. „Když jsem s ní mluvila, řekla mi, že byl v pořádku a Rusům se ho nepodařilo zlomit. A hlavně, že je zdravý. Postěžoval si, že jsou sice v Turecku v zajetí, ale nejsou tam svobodní. Nevíme, co se bude dít dál, a nevědí to ani oni. Mezitím hodně čte, protože má spoustu času. A někdy je berou i ven. Existují ale omezení. Je to prostě zajetí,“ popisuje Lidia život svého syna v Turecku.