Video: Z velké vesnice zůstalo sedm lidí. Fronta tudy prošla už čtrnáctkrát

„Rusové tady dělali šílené věci. Pořád byli strašně opilí,“ vzpomíná vesničan. „Bylo jim úplně všechno jedno. Řekl jsem jim: ‚Co jste to udělali, idioti? Zničili jste i pravoslavný kostel moskevského patriarchátu. Proč, sakra?‘ Rusové mě pak zavřeli.“

Na otázku, co po Mykolovi chtěli, odpovídá: „Abych jim řekl, kde jsou ukrajinské jednotky.“

Jevhen a Olha se vrátili do své rodné vesnice vloni na podzim. Svůj dům našli zničený.

„V našem domě bydlela za tu dobu spousta vojáků. Mnoho věcí bylo ukradeno. Díky dobrovolníkům máme nyní aspoň polštáře a přikrývky. To byly první věci, které z domu zmizely,“ stěžuje si Olha.

Aby si vesničané mohli vyzvednout humanitární pomoc, musí pokaždé přecházet přes zničený most.

„Chléb se dováží na druhý břeh. Někdy i humanitární pomoc. Musíte se přebrodit přes řeku,“ říká Jurij, jehož dům byl také zničen, takže teď musí bydlet ve stodole. „Je to strašné. Když jsem odjížděl, bylo tady několik zničených domů, ale když jsem se vrátil, žádný dům tu nezůstal neporušený. Byl to pro mě šok.“

Bohorodične není ojedinělý případ. Válka na Ukrajině zničila desítky nebo spíše stovky osad. Lze je obnovit? „Sedm obyvatel této vesnice je přesvědčeno, že ano. Nevědí ale, jak dlouho to bude trvat. Často už ani není co obnovovat a nové domy bude třeba postavit od základu,“ říká novinář.

Mykola však prý rozhodně neplánuje, že by se odtud odstěhoval. „Odklízím suť, opravuji věci. Všechno je zarostlé. Musíte pracovat postupně. Co jiného bych měl dělat? Nic? Musíme mít naději, víru. Věřit v Boha a přežít. Možná se všechno dá zase do pořádku.“