Vyženeme je odsud co nejrychleji. Ukrajinci ukázali české raketomety v akci

„Nepřítel je stále aktivnější. Dochází k intenzivnějšímu ostřelování. Není přesné, ale je to nepříjemné. Ve skutečnosti nemíří na konkrétní cíle a díky HIMARSům se jim snižuje zásoba munice. Stále se však snaží postupovat, i když neúspěšně. Den za dnem se pokouší o postup, ale my jejich útoky opakovaně odrážíme. Už jsme začali počítat zničené cíle. Pro naše vojáky se boje staly už rutinou. Jsou tak odhodlaní nepřítele porazit, že to už berou spíše jako hru. Říkají: ‚Vypakujeme je odsud co nejrychleji. Dejte nám cíl. Jsme připraveni‘,“ popisuje situaci na tomto úseku fronty další z členů posádky Vampiru. Spojené státy poskytnou Ukrajině další vojenskou pomoc za 725 milionů USD (18,3 miliardy Kč) na obranu proti ruské invazi. Oznámilo to v prohlášení americké ministerstvo obrany. Pentagon dodal, že nová zásilka pomoci zahrnuje munici pro raketové systémy HIMARS, dělostřelecké granáty, protitankové zbraně či transportní vozidla Humvee.