Případ, který znají kvůli televizi všichni. Nově objevený dokument podporuje pochybnosti

Dohady ale přetrvávají dodnes. V roce 2014 se ozvala příbuzná Jelínkových Marie Vrbová, která má za to, že vrahem je Stanislav Jelínek mladší. „Strejda tetu miloval a nikdy by ji nezabil,“ tvrdí i dnes. Navíc připojila osobní vzpomínku, když ji jako mladé děvče údajně požádal Stanislav mladší o pomoc s nakládáním slámy, kterou vozil na zahradu. „Dojdi si k nám pro vaši bandasku, nebo o ni přijdete. Tetu už neuvidíš,“ řekl podle Marie Vrbové několik dní před neštěstím.

„Na to jsem se chtěl otočit vlevo a vzít konev a přelít do ní vodu z okovu. To jsem však již neudělal a najednou mě někdo zezadu chytil za hlavu a tlakem mě držel za temeno hlavy, že jsem nemohl hlavou pohnout ani doleva, ani doprava. Současně přitom jsem ucítil, jako když mě někdo rozpáleným drátem přejede pod krkem. Klesl jsem na kolena, takže jsem koleny klečel na okraji krytu studně. Levou rukou jsem se zachytil za prázdnou konev, snad jsem se s ní chtěl bránit, ale vtom jsem pocítil, že jsem někým říznut do levé ruky na vnitřním předloktí. Cítil jsem toto říznutí několikrát. (…) Jak jsem u studně klečel, mě někdo zezadu strčil do zadku, takže jsem se převážil a po hlavě jsem padal do studně,“ tvrdil Jelínek ve své první výpovědi.