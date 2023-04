Srážka na sjezdovce. I když byl pojištěný, má zaplatit téměř dva miliony

Martin Náhlovský už sedm let stojí před soudem kvůli ublížení na zdraví. V roce 2016 se na sjezdovce v rakouském Bad Gasteinu srazil s lyžařkou Ivanou Feuereiselovou. Ta utrpěla vážná zranění, se kterými ji vrtulník transportoval do nemocnice. Nehodu přímo na místě zdokumentovala rakouská policie a uzavřela případ s tím, že vinu nelze určit.

„Dost mě to překvapilo, když přišlo trestní oznámení. My jsme s kamarádkou Magdou dělali pro lyžařku první poslední. Dokonce jsme ji odnášeli do vrtulníku a opravdu jsme se o ni postarali. Snažili jsme se zavolat záchranáře,“ tvrdí dnes o nehodě snowboardista Náhlovský.

Ke srážce došlo pod terénní vlnou v místě, kde červená sjezdovka přechází v černou. Martin Náhlovský tvrdí, že na snowboardu nejel rychle. Nehodu vnímal jako náraz do levého ramene. Jezdí přitom pravou nohou dopředu. Má za to, že lyžařka do něj najela z boku, když se rozjížděla.

Oproti tomu Miroslav Kopeček, právní zástupce Ivany Feuereiselové, líčí nehodu zcela odlišně: „Naše klientka se rozjela, jela nějakých cca 7 až 10 vteřin, a když zatáčela oblouk doleva, tak ucítila obrovskou ránu zezadu do levé části trupu. Sama to přirovnává k tomu, jako kdyby do ní vrazil vlak, samozřejmě v nadsázce, ale ta rána byla obrovská. Poté klientka ztratila vědomí.“

Martin Náhlovský má za to, že žalující mohla přecenit své síly, když vjela na sjezdovku, která neodpovídala jejím schopnostem. Stejně to vidí i kamarádka Náhlovského, Magdalena Finková, která si lyžařky všimla už před nehodou a která poté pomáhala s první pomocí: „Na paní jsem koukala a říkala jsem si, že je divné, že jede prudší sjezdovku a nemá hůlky, že není úplně stabilní.“

To však advokát lyžařky odmítá. Jeho klientka prý lyžuje už od malička a zná i zásady bezpečné jízdy na sjezdovce. Přestože rakouská policie případ uzavřela s tím, že viníka srážky nelze určit, lyžařka podala žalobu pro ublížení na zdraví a české soudy jí zatím daly za pravdu.

Martin Náhlovský rozsudek považuje za nespravedlivý. U soudu mu prý nepomohly ani dodatečně videozáznamy z místa nehody, podle kterých není terénní vlna dost výrazná na to, aby za ní bylo možné přehlédnout lyžařku a aby naopak rozjíždějící se lyžař neviděl nad sebe.

Magdalena Finková, která pomáhala na místě, navíc tvrdí, že když byla na chodbě soudu, Ivana Feuereiselová se jí omylem svěřila, že si ve skutečnosti nehodu nepamatuje, přestože u soudu tvrdila opak. Právní zástupce ovšem trvá na tom, že jeho klientka si průběh nehody pamatuje, včetně transportu do vrtulníku.

Zranění lyžařky si nakonec vyžádala tři operace a následnou rekonvalescenci. Odškodné se v současné chvíli podle Martina Náhlovského blíží už dvěma milionům korun a pojišťovna uhradí maximálně polovinu.

Golf jako rekonvalescence

Ivana Feuereiselová podle svého právního zástupce kvůli zranění nemohla vykonávat ani kancelářské práce. Jenže jak zjistil Martin Náhlovský, už tři měsíce po nehodě hrála na turnajích golf. „To, že někdo nemůže čtyři hodiny sedět na židli, ještě neznamená, že nemůže třeba dvě hodiny chodit někde v přírodě s přáteli,“ reaguje advokát poškozené Miroslav Kopeček.

Zkušený fyzioterapeut Pavel Kolář, který pečoval i o vrcholové sportovce, si to ale nemyslí. Nemoci pracovat v kanceláři a hrát golf podle Koláře, to nejde dohromady: „Když někdo hraje golf, tak jsem přesvědčen, že může dělat kancelářskou práci.“

Advokát přiznává, že jeho klientka na golf chodila, ale prý v rámci rekonvalescence. „Protože jí to doporučovali lékaři a fyzioterapeuti, jednak z hlediska řekněme fyziologické a fyziognomické terapie v rámci protažení a v rámci pohybu na čerstvém vzduchu.“

Přestože v případu panují pochybnosti a znalecké posudky se rozcházejí, Martin Náhlovský prohrál spor v první instanci i následné odvolání. Jeho poslední nadějí je tak dovolání k Nejvyššímu soudu, které chce podat. „Takhle to nemůžu nechat,“ říká.

Na reportáž o sporu dvou lyžařů se podívejte v úvodu článku.