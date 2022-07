Záhady Josefa Klímy: 10 let dokazoval nevinu, poznají nemoc a příběh kadeřnice

Milan Sedláček působil jako velvyslanec v Kazachstánu i Thajsku a dotáhl to až na náměstka ministra zahraničí. V roce 2008 přišel anonym, který podepsal tzv. „kolektiv zaměstnanců ministerstva zahraničí“, kde ho obvinili, že schválil provedení tří seminářů v celkové hodnotě 1,5 milionu korun, které nikdy neproběhly. Tenhle anonym odstartoval naprosto výjimečný soudní ping-pong mezi Obvodním soudem pro Prahu 1 a Městským soudem v Praze, jenž trval následných deset let. Až letos v červnu, kdy jsme ho znovu zpovídali, jako by se štěstí k němu znovu obrátilo. Posun v případu přináší reportér Josef Klíma.