V boji padl nadějný ukrajinský básník

Jako dobrovolník Kryvcov vstoupil do války již v roce 2014, kdy Ruská federace anektovala ukrajinský poloostrov Krym a zapojila se do války na straně separatistů na Donbase. Později se podílel na činnosti organizací pro rehabilitaci a znovuzačlenění účastníků protiteroristických misí či válečných veteránů do společnosti.