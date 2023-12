Skauti připomenou 85 let od prvního příběhu Rychlých šípů

„Zveme všechny fanoušky Rychlých šípů, aby přišli na hochy zavzpomínat ke Šmejkalovic ohradě, která bude instalována na Kampě před Skautským institutem v Rybárně. Rádi bychom veřejnosti nabídli místo, kam mohou napsat své vzkazy a narozeninová přání. Ohradu budeme instalovat 16. prosince dopoledne, vzkazy bude možné na místě psát až do nedělního večera. Následně je možné v kavárně Rybárny zakoupit mapu k rodinné hře Stínadelská tajemství, vyrazit do uliček Malé Strany a nechat se vtáhnout do minulosti Stínadel,“ uvedl Roman Šantora ze Skautské nadace Jaroslava Foglara.

„Jako narozeninový dárek by si Rychlé šípy nepřály ani nové sáně, strágule či ježka v kleci, ale přesně v duchu toho, jací hoši jsou, by uvítaly pomoc pro ostatní. Proto vyzýváme kohokoliv, kdo by jim chtěl udělat k narozeninám radost a miluje jejich příběhy, aby přispěl do jejich narozeninové výzvy. Vybrané peníze budou použity na vydání knihy Záhada hlavolamu v ukrajinštině,“ doplnil Šantora.