V Plzni zavřelo bistro s kebabem, které vyvěsilo protižidovské nápisy

„Nadšený z toho nejsem. Byla možnost v tomto případě udělat ‚tytyty‘, tohle se tady nedělá. Když stát, který by to měl sledovat, řekne, že to není trestný čin, tak to není dobrý signál. Doufejme, že to utichne, že šlo o jediný výkřik a ostatní se nebudou přidávat, snad,“ reagoval na zastavení stíhání předseda plzeňské židovské obce Jiří Löwy.