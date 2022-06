V roce 2023 si Češi zvolí nového prezidenta

Mezi lety 1993 až 2012 byl prezident České republiky volen v nepřímé volbě Parlamentem ČR. V lednu 2013 proběhla první přímá volba prezidenta ČR. Ve druhém kole zvítězil Miloš Zeman , který porazil svého protikandidáta Karla Schwarzenberga a stal se prvním přímo zvoleným prezidentem ČR. Svoje vítězství zopakoval i o pět let později v roce 2018, kdy v druhém kole porazil Jiřího Drahoše .

Termín je vyhlášen tak, aby se případné druhé kolo volby prezidenta konalo nejpozději 30 dnů před uplynutím volebního období úřadujícího prezidenta. To skončí Zemanovi 8. března. Vyhlášením termínu voleb ve Sbírce zákonů začíná běžet lhůta, v níž se kandidátům započítávají prostředky vynaložené na kampaň do zákonného limitu. Před prvním kolem mohou podle zákona utratit maximálně 40 milionů korun.

Kandidátem na prezidenta může být kdokoliv, komu je minimálně 40 let. Funkční období prezidenta ČR je na 5 let a stejný kandidát může být zvolen pouze dvakrát za sebou.

Od roku 2013 je v České republice přímá volba prezidenta. Občané tedy vhodí do volebních uren hlasy svému kandidátovi. Pokud po sečtení všech hlasů nezíská nikdo nadpoloviční většinu, postupují do druhého kola dva kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů. V případě odstoupení kandidáta postupujícího do druhého kola ho nahradí další v pořadí po prvním kole.