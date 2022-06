Prezidentské volby začnou v pátek 13. ledna

Kampaně ve volbách sleduje Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, který může za nesrovnalosti udělovat sankce. „Ve všech regulérních volbách kampaň začíná dnem, kdy je rozhodnutí o vyhlášení voleb zveřejněno ve Sbírce zákonů. Bývá to tak do týdne od vyhlášení,“ uvedl člen dohledového úřadu Jan Outlý.

Do té doby kandidát nemusí zahrnovat do kampaně náklady. „Co proběhlo do vyhlášení voleb, to se nepočítá. Je to ale jiné, pokud si před vyhlášením někdo koupil něco, co bude používat v kampani,“ řekl Outlý.