Do redakce SZ Byznys přichází zkušený reportér Jiří Nádoba

Jiří Nádoba píše o ekonomice a byznysu od konce 90. let. Vystřídal redakce ČTK, MF DNES a Hospodářských novin, spoluzakládal českou mutaci magazínu Forbes a jeho žebříček tuzemských miliardářů. Krátce jako šéfredaktor řídil místní redakci Newsweeku. Od roku 2016 až do letošního srpna pracoval v Respektu, kde poslední rok vedl rubriku domácích zpráv. Od roku 2010 přispívá do Economist Intelligence Unit, jako editor pomáhal Tomáši Sedláčkovi se vznikem celosvětově úspěšné knihy Ekonomie dobra a zla.