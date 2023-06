Hardtalk a softtalk najednou. Ptám se já a Vlevo dole spojí síly a vyrazí za vámi

Do první části živého natáčení si moderátorka Ptám se já pozvala klíčového muže důchodové reformy, ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku. Protiváhou mu bude stínový ministr z hnutí ANO Aleš Juchelka.

„Chceme zjistit, jak vypadá záměr současné vlády, a ukázat mladé generaci, s čím v oblasti důchodů počítat. Tahle debata by měla zajímat každého mladého člověka, aby věděl, jestli může spoléhat na stát, nebo zda má prostě rovnou počítat s tím, že o svůj příjem na stáří se musí postarat sám,“ popisuje záměr Marie Bastlová.

Stejně jako v první části i Václava a Lucie se budete moci zeptat na cokoliv, co vás zajímá o tématu důchodové reformy. A podívat se i na to, co se děje v zákulisí vašich oblíbených pořadů.