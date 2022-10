Jiří Kubík: Letos si při vyhlašování Křišťálové Lupy sednu do přízemí

Když loni Seznam Zprávy obhájily vítězství v Křišťálové Lupě, trvalo docela dlouho, než jsi pro cenu na pódium došel, protože sis ani nesedl do předních řad, kde bývají při vyhlašování favorité. Znamená to, že tě loňská obhajoba poněkud zaskočila? A kam si sedneš letos?

Loni jsem si v divadle, kde se ceny předávají, sedl na balkon, letos si tedy pro změnu sednu do přízemí. Ale vážně: Anketu Křišťálová Lupa, ve které hlasují uživatelé internetu, beru s naprostou pokorou. Žádné vítězství nepovažuji za předem dané a každého dalšího si zároveň velmi považuji. Přízeň a důvěra čtenářů s sebou nese i obrovskou odpovědnost, velký závazek. Myslím, že za celou redakci Seznam Zpráv můžu letos s klidem říct, že jsme se opravdu nenudili a společně jsme posunuli náš web zase o kus dál.

Kdybys měl vyjmenovat tři nejdůležitější letošní počiny Seznam Zpráv, které by to byly?

Věcí, do kterých jsme se letos nově pustili, je tolik, že mám pocit, že to muselo být mnohem delší období. Ale to se mi stává při tomhle zpětném pohledu na konci každého roku. Ale k těm letošním novinkám: Obávám se, že tvůj limit tří nejdůležitějších počinů překročím. Kdybych některý nezmínil, nebylo by to fér. Vezmu to od začátku roku.

Rozjeli jsme úspěšný zpravodajský podcast 5:59, který každý den připravuje tým špičkové novinářky Lenky Kabrhelové. Tito profíci k nám přestoupili z Českého rozhlasu, kde předtím rozjeli Vinohradskou 12. Další důležitá věc: Pod vlivem velkých událostí, světových, domácích i byznysových, jsme začali zveřejňovat každý den jednu velkou analýzu, tedy text, který s pomocí dat a různých dostupných informací zasazuje události a jevy do kontextu.

S našimi úspěšnými podcasty Vlevo dole a Ptám se já jsme vyjeli za posluchači do různých sálů po celé České republice, a všude bylo skoro plno. Výrazně jsme posílili a vyztužili investigativní část redakce, získali jsme nové reportéry, rozjeli jsme nové investigativní podcasty. Do obsahu Seznam Zpráv jsme letos zařadili kulturu. Díky zkušenému autorovi a editorovi Jonáši Zbořilovi máme každý den kulturní recenzi nebo komentář.

Od září jsme přišli s modernější verzí tradičního formátu Šťastné pondělí, navíc doplněným novým Šťastným podcastem. Je skvělé, že Jindřich Šídlo, hlavní tvář tohoto pořadu, se na stránkách Seznam Zpráv objevuje čím dál víc i jako autor psaných textů. Od října s námi začal spolupracovat slavný a úspěšný autor vtipných koláží Tomáš Břínek známý pod šifrou TMBK. Mimochodem Tomáš je také držitelem Křišťálové Lupy z loňského roku.

Takže analýzy, nové podcasty, vtipy na odlehčení… A co zpravodajství?

Letošní události, ať už ty tragické a smutné ve světě i v Česku, nebo ty politické, volební, nutily naše zpravodajské týmy, aby pořád jely na plný plyn. Což po dvou letech s covidem, bez možnosti vydechnutí v nějakém klidném čase, nebylo vždycky snadné. Ale to zažívají všechny zpravodajské redakce.

Já jsem strašně rád, že to kolegové zvládají, za to jim patří můj obrovský dík. A také za to, že se kromě klasických zpráv a rozhovorů letos v mnohem větší míře pustili do reportáží z míst, kde se dějí zásadní věci. Řekl bych, že reportáž jako zásadní novinářský žánr zažívá letos v Seznam Zprávách velkou renesanci.

Naši reportéři i fotografové vyjeli v několika etapách na různá místa Ukrajiny, do míst bojů s ruskými okupanty. Tam letos vznikly ty nejsilnější texty a fotografie. Prostřednictvím reportáží ale popisujeme i to, jak dnešní složitou dobu prožívají lidé v různých místech Česka.

Můžeš jako šéfredaktor vůbec říct, co z obsahu udělalo letos největší radost konkrétně tobě?

To asi nemůžu, a ani nechci. Já jsem moc rád, že redakce funguje. Není jednoduché takový kolos o více než 150 lidech řídit, proto je skvělé, že se můžu spolehnout na skvělý tým nejbližších spolupracovníků ve vedení redakce. Jsou to ti nejlepší profíci, které znám. A to, že se na ně může stoprocentně spolehnout a občas se neúčastnit takzvaného denního provozu, mi umožňuje, že pořád také zůstávám reportérem. To je pro mě hodně důležité.

Ve spolupráci s dokumentaristou Braněm Pažitkou už tři roky připravujeme investigativní reportáže Ve stínu, na kterých vždy - s přestávkami - pracujeme několik měsíců, někdy i více než půl roku. V létě jsme uvedli šestidílného „Nejlepšího kamaráda“, podcastovou sérii o skutečném případu zneužívání žáka základní školy učitelem. Odezva posluchačů a čtenářů, ale i řady odborníků i politiků byla mimořádně silná. Jsem rád, když náš případ upozorní na nějaký celospolečenský problém, který potřebuje řešení. To je pro mě velký motor.

K práci šéfredaktora patří i zastupování redakce navenek, někdy i obhajoba naší práce, když si na ni někteří lidé stěžují, někteří dokonce vyhrožují žalobami… Dá se i u této práce vůbec mluvit o úspěších, či neúspěších?

To určitě dá. Jenom doplním, že někteří lidé žalobami nejen vyhrožují, někteří ji k soudu skutečně i podají. A pak nastává proces, že musíme soud přesvědčit, že jsme chybu neudělali, vše, co jsme napsali, máme podložené, naše postupy byly v souladu s novinářskými pravidly a tak dále.

Letos jsme v tomhle směru zažili dvě satisfakce. Tu první, když jsme vyhráli soud nad bývalým vicepremiérem Hamáčkem, který nás žaloval za články o jeho chystané cestě do Moskvy. U soudu jsme dokázali naše tvrzení doložit, aniž bychom vyzradili zdroje našich informací, a Hamáčkova žaloba byla zamítnuta. Proti rozsudku se už ani neodvolával.

Tím druhým úspěchem pro nás bylo rozhodnutí soudu v jedné kauze, kde šlo o dojednávání úplatků za veřejnou zakázku: Soud řekl, že novináři mají právo v takových případech používat skryté nahrávání. Myslím, že oba soudní verdikty jsou naprosto zásadní pro práci všech novinářů v Česku.

Letošní rok byl pro Seznam Zprávy opravdu nabitý spoustou novinek. Jaké jsou plány na rok příští? Mohou čtenáři čekat další nové projekty?

Zmíním aspoň jeden. Rok 2023 začne volbou nové hlavy státu. Po deseti letech nebude na Hradě Miloš Zeman, ale někdo úplně nový. A událost tohoto významu je pro velké zpravodajské médium typu Seznam Zpráv vždycky příležitostí pojmout ji ve velkém stylu. Konkrétně mohu prozradit, že chystáme mimořádné prezidentské debaty v rámci Ptám se já, speciální projekt Vlevo dole. Ale do tohoto tématu se pustí i další části redakce, včetně datařů, analytiků, ale třeba i našich investigativců.