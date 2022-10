Lenka Kabrhelová: Spousta lidí nevěřila, že můžeme vypiplat podcast podruhé

Přestup z Českého rozhlasu do Seznamu se vyplatil. „Naše touha neslevovat a jít za kvalitní audiožurnalistikou nás vedla správným směrem,“ říká v rozhovoru moderátorka podcastu 5:59 Lenka Kabrhelová.

Svůj první rok na Seznam Zprávách jsi si vylepšila rovnou dvěma nominacemi. Upřímně, doufala jsi, že se hned na startu nového projektu něco podobného podaří? A co pro tebe nominace znamenají?

S týmem 5:59 se pohybujeme v tak rychlé každodenní zpravodajské obrátce, že vlastně není moc času přemýšlet o ničem jiném, než co a jak a s kým budeme natáčet. O to větší radost nám nominace udělaly. Je to pro nás velké povzbuzení.

V Seznam Zprávách jsme s týmem 5:59 začínali letos v dubnu úplně od nuly poté, co jsme odešli z úspěšného zpravodajského podcastu Českého rozhlasu, který jsme rozběhli a vypiplali až do jeho stávající podoby. Spousta lidí nevěřila, že se nám něco takového povede podruhé.

My jsme ale za posledního půl roku ukázali, že naše touha neslevovat a jít za kvalitní audiožurnalistikou nás vedla správným směrem. Poslali jsme našim posluchačům 140 epizod ze studia i z terénu, přinesli investigativu, důležité kauzy i rozhovory se zajímavými zahraničními hosty. Nominace na Křišťálovou Lupu jsou mi důkazem, že hloubku a šíři záběru lidé venku vidí a oceňují je.

Které nominace si ceníš víc – týmové, nebo individuální?

Obou si moc vážím. Nominace na Osobnost roku je neuvěřitelná pocta, je to čest být v tak dobré společnosti. Z týmové nominace mám obrovskou radost, protože 5:59 je kolektivní dílo a každý jeden člen našeho týmu si zaslouží kredit za to, co pro podcast dělá. Jsou to hodiny a hodiny práce, které předcházejí tomu, než audio ráno najdete v aplikacích.

Foto: Pavel Vondra, Seznam Zprávy +5

Podcast 5:59 se už pevně usadil mezi nejposlouchanějšími v českém prostoru. Jaké máte s projektem další plány a co mohou posluchači a čtenáři Seznam Zpráv očekávat v nejbližší či vzdálenější budoucnosti?

5:59 bude dál nabízet to, do čeho jsme v takovém tempu naskočili. Reflexi toho nejdůležitějšího, co zrovna hýbe společností – očima našich redakčních kolegů, expertů, špičkových zahraničních novinářů. Občas reportážní formou, jindy experimentální vyprávěcí formou, v češtině a občas i v originále.

V zimě chystáme speciální projekt s Divadlem Vzlet, něco jako podcast na scéně, tak už se začněte těšit.