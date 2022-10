Šídlo: Občas jsem takový starší strejda, co moc nechápe, o čem je řeč, ale baví mě to

Co se týká počtu nominací, dá se říct, že už jsi vlastně takový malý vítěz, jelikož kromě kategorií Cena popularity a Online video, ve kterých budeš bojovat s týmem Šťastného pondělí, máš ještě třetí – s Janem Dobrovským a Pamětí národa o Podcast roku. Ve které by sis přál uspět nejvíc?

Žiju nohama na zemi, v minulosti jsem sám nebo s kolegy měl asi jedenáct nominací, z toho vyšly dvě, obě v roce 2018. Takže vím, že vyhrát to je hrozně těžké, přeju každému ten pocit, protože je to fajn, ale hlavně si vážím všech hlasů, které nám lidi pošlou, jedno v jaké kategorii. Konkurence je vždycky obrovská a letos se mi zdá ještě větší než obvykle.

Fanoušci Arsenalu se kdysi smáli tvrzení, že být v první čtyřce je samo o sobě trofej – a za posledních několik let přišli na to, že je to pravda. Takže tak nějak uvažuju už o samotných nominacích.

Asi jsem hlasoval pro nás, samozřejmě, to přece dělají všichni, ne? Ale přeju kolegům – soupeřům – samozřejmě co nejlepší výsledek. Ať to případně zůstane doma. Dělají to moc dobře.