Nejpopulárnější podcastové duo Seznam Zpráv odhaluje tajemství úspěchu

Rozhovor mezi autory probíhal korespondenčně. Autoři se mezi sebou navzájem znají, proto si v rozhovoru tykají.

Lucie: Václave, jak to děláme, že jsme tak dobří?

Václav: Lucie, to snad víš, že je tvoje zásluha. Politiku přece zásadně komentují a glosují jen legrační pánové ze staré školy, boomeři jako já. Takže tys tyhle stojaté vody úplně rozvířila - mladá chytrá sebevědomá žena, tomu se v ekonomii říká „komparativní výhoda“.

Václav: Ale dovol otázku - co tě na našem podcastu baví nejvíc: klasické epizody natáčené ve studiu, díly, které natáčíme v terénu, rychlý reaktor nebo výjezdy do regionů a setkávání s posluchači v rámci Vlevo Dole Všude Tour?

Lucie: Všechno samozřejmě. Ale vůbec nejradši mám na našem podcastu, že je takový dynamický. Ještě v pondělí většinou netušíme, co budeme točit ani kde budeme točit. Jediná jistota jsou naši fanoušci na výjezdech, kteří vždycky přijdou a většinou toho vědí víc než my.

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy +6

Lucie: V terénu jsme byli naposledy v Lidovém domě. Kam se vydáme příště? Nedrž se zbytečně zpátky, slibuj jako politik.

Václav: Samozřejmě hezká by byla návštěva jaderné elektrárny, rozumíš, primární okruh, reaktor, ale do ničeho tě netlačím. Řekl bych ale, že bychom rozhodně neměli chybět na žádném sjezdu a že bychom mohli udělat nějakou pěknou akci, nebo víc akcí, kolem prezidentských voleb.

Václav: Ale víš, co by bylo úplně nejlepší? Natočit epizodu – poslední den s Milošem Zemanem na Hradě, pomohli bychom mu balit a skartovat. Co bys mu řekla, takhle na rozloučenou do očí?

Lucie: Tak asi co bude dělat se všemi těmi plyšovými pandami, které už nikdo nechce? Ale vážně, kdybych měla příležitost, asi bych se ho zeptala, jestli to všechno stálo za to. Mynář s Nejedlým si to asi užili, ale jestli by pro něj osobně nebylo důstojnější zůstat na Vysočině.

Lucie: Každopádně, tenhle „rozhovor“ se – ostatně jako jakákoli naše konverzace – úplně vzdálil původnímu účelu. Prý se pro nás dá hlasovat v Křišťálové Lupě, takže Václave, proč by to lidé měli dělat?

Václav: Rozumím ti, cen a různých anket je opravdu hodně, čert aby se v tom vyznal. Ale Křišťálovka přece jen má v internetovém světě dlouhou tradici. Nevím, jak tu kampaň hrát? Volte nás, protože „všechno ostatní jsou kecy, my děláme politiku“? Nebo že „u nás i buchty mohou komentovat politiku“?

Václav: Bude taková kampaň víc legrace, nebo spíš tvrdý konkurenční boj?

Lucie: Konkurenční boj, ale to je naprosto v pořádku. Předvolební kampaň není žádná nedělní škola. A navážet se do konkurence umí každý, problém je, když se máš takhle před volbami vymezit vůči koaličnímu partnerovi. Ale my se ani toho nebojíme. Protože, vážení, budíček v 5:59 to je opravdový zločin!