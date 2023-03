Kintera i Moran z Black Books. Jonáš Zbořil rozjíždí kulturní rozhovory

Samozřejmě bych chtěl co nejširší spektrum. A moc rád bych krom spisovatelek, sochařů, filmařů nebo režisérek zval také lidi, kteří se v uměleckém světě pohybují a reflektují ho, ač sami třeba nic netvoří. Nabízejí ale často zajímavé perspektivy na kulturu. Příklad: rád bych se třeba s filmovým publicistou Kamilem Filou bavil o tom, proč poslední dobou vzniká tolik postapokalyptických filmů a seriálů. A klidně bych se nebál jít i dál. Kultura podle mého názoru není jen umění, ale i to, „o čem se mluví“, co se často nevejde do jiných rubrik. Socioložka Kateřina Lišková napsala knihu o sexualitě Čechů za komunismu. Myslím, že i to je dobré téma k rozhovoru do kulturní rubriky. Kulturu lidé často odsouvají do poslední kolonky, protože mají pocit, že umění je něco jako bonus. Tak to podle mě není. Umění je způsob, jak reflektujeme, v čem žijeme a jak žijeme. Proto má smysl se kulturou zabývat ze všech stran.