Podcast Ve vatě se opět setkal s fanoušky. A radil, jak jít do důchodu ve 40 letech

Sál Kasáren Karlín v úterý zaplnili fanoušci podcastu Ve vatě. Hosté Markéty Bidrmanové tentokrát probírali fenomén FIRE – jak do důchodu odejít mladý a bohatý. Živé natáčení podcastů patří k oblíbeným akcím a nejinak tomu bylo i v tomto případě.

„Bylo nás tam odhadem přes stovku a bylo to super. Ta atmosféra je tam vždycky skvělá. Připadá mi, že ti lidé, kteří nás poslouchají, na nás hrozně hezky reagují. Už vědí nebo tuší, co řekneme, kdo s kým bude vtipkovat. Takové publikum je zároveň velmi pozorné, a když má příležitost, pokládá vlastní a velmi chytré otázky,“ pochvaluje si (nejen) středeční obecenstvo autorka podcastu Ve vatě Markéta Bidrmanová.

Živé natáčení Ve vatě probíhá čtyřikrát do roka. A téma toho středečního bylo obzvláště atraktivní. „Probírali jsme FIRE, což je zkratka pro výraz Financial Independence, Retire Early. Já to zkráceně překládám jako ‚do důchodu mladý a bohatý‘. Je to takový koncept, který nabírá na popularitě a stojí na několika základních pilířích,“ vysvětluje Bidrmanová.

„Člověk si od mládí, ideálně od první výplaty, odkládá bokem co nejvíce peněz. Odvrácená stránka věci je odříkání, které možná trochu hraničí s asketismem, ale to si může každý nastavit sám. Odložené peníze jdou následně do investic, čímž tito lidé chtějí docílit toho, že jsou třeba ve 40 letech finančně nezávislí a nemusí pracovat,“ popisuje.

Důkazem o existenci lidí úspěšně žijících dle FIRE je Lukáš Nádvorník, který byl jedním z hostů karlínského večera. „Sám v tom ideálním bodě bude zhruba za tři roky,“ říká Markéta Bidrmanová. Dalšími hosty večera byla stálá expertka podcastu Ve vatě Anna Píchová ze společnosti Cyrrus a manažer Amundi Petr Zajíc.

Posluchači, kteří se ve středu do Karlína nedostali, nezůstanou o zajímavé téma ochuzeni. Videozáznam z večera vyjde v pondělí 11. prosince na Seznam Zprávách a v podcastových aplikacích.

Speciální díl odvysílala „Vata“ už ve čtvrtek, kdy se rozloučila s jedním ze svých expertů Danielem Gladišem, předním odborníkem na investice do akcií.

„Pro mě to bylo překvapení, že jsi mi před skoro dvěma lety zavolala s pozváním do podcastu,“ vzpomínal ve čtvrtek ve svém posledním rozhovoru s Markétou Bidrmanovou Daniel Gladiš. „Já jsem něco takového nečekal. Myslím, že jsme natočili asi tak 20 dílů, to je asi tak o 20 víc, než jsem vůbec plánoval. A myslím, že je nejvyšší čas nechat prostor zase jiným,“ dodal.

„Jsem hrozně ráda, že jsme v podcastu měli člověka, který dokáže hrozně hezky vysvětlovat, jak vůbec investice fungují. Jednoduše to bylo hrozně fajn,“ děkuje Gladišovi Bidrmanová.