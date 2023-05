Valášek: Proč nemůžeme mávnout rukou nad Mynářovým dárkem pro šéfa NKÚ

Miloslav Kala tvrdí, že si nepamatuje, že v době svých narozenin na schůzce s kancléřem prezidenta obdržel dar. To je zvláštní ztráta paměti. Bylo to totiž před tři čtvrtě rokem a v době, kdy dozoroval kontrolu hradního hospodaření, čili by si na to měl dávat zvláštní pozor. Vše odmítl vysvětlit i po konfrontaci s oficiálními dokumenty. Komunikaci s námi po prvotním vyjádření okamžitě utnul.