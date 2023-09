Ve vatě slaví 100. díl. Která epizoda byla nejúspěšnější a kam půjde podcast dál?

Podcast Markéty Bidrmanové začal v lednu 2022 a od té doby se stal špičkou v oblasti českých byznysových podcastů. V letošním roce už bodoval jako nejúspěšnější zástupce ve své kategorii v hlasování veřejnosti v Podcastu roku.

A že máte o byznysové a investiční tipy Markéty Bidrmanové a jejích hostů zájem, je zřejmé i z počtu posluchačů, které každá epizoda Ve vatě sbírá – dohromady je to už téměř 4 000 000 poslechů. A který díl byl nejúspěšnější? Ten s názvem Investování není jen pro „bohaté“. Stačí pár tisíc měsíčně a nepanikařit, který zaujal více než 100 000 z vás.

Do dalších měsíců a let už toho má Vata naplánovaného spoustu. Více se s příchodem Jany Matesové a Anny Píchové zaměří mimo jiné na to, jak v Česku fungují různé trhy nebo jak začít s investováním třeba i na vlastní pěst.

V říjnu se navíc mohou fanoušci těšit také na živé nahrávání podcastu v Kasárnách Karlín s Dominikem Stroukalem a dalšími hosty o tom, jaké trendy budou ovlivňovat naše finance v příštích pěti letech. A už teď můžeme prozradit, že to nebude jediná speciální akce v tomto roce. O tom, kdy a jak se na živá nahrávání můžete dostat, uslyšíte víc v příštích dílech, tak nezapomeňte poslouchat.

A samozřejmě by to nebyla správná oslava kulatin bez přání všeho dobrého do budoucna. Takže…

Co přejí experti podcastu Ve vatě do další stovky?

Dominik Stroukal

V Belgii si vytočení čísla 100 zavolají sanitku a já přeju podcastu Ve vatě i nám všem, ať tím pomyslným vytočením posluchači zavolají ty nejlepší lékaře našich nemocných financí. V Římě se stovka zapisovala jako C, čímž na univerzitě hodnotíme studenty jako dobré, tak do další stovky přeju A nebo aspoň B. 100 stupňů Celsia uvaří vodu a já bych rád, aby další stovka vařila mozkové buňky posluchačů. A taky 13 + 23 + 33 + 43 = 100. Na dvoustovku se mě ale pak už prosím neptejte, k té na Wikipedii není tolik zajímavostí jako ke stovce.

Anna Píchová

Ke krásnému jubileu přeju Vatě hlavně hodně spokojených posluchačů, kteří se těší na každý další díl a díky podcastu si odnesou cenné informace. K tomu patří zajímavá témata a hosté, kteří o tématech umí poutavě mluvit a představit je veřejnosti. V neposlední řadě přeju také hodně elánu moderátorce a celému týmu, bez kterých by žádné jubileum nebylo.

Jana Matesová

Podcast Ve vatě je úžasný formou, kterou se věnuje většinou technicky složitým tématům, o kterých se sice v nepříliš navštěvovaných sekcích médií dozvíte všechno možné, ale běžný čtenář, posluchač a divák většinou přepíná jinam nebo otáčí list. Jenže jde o praktická finanční témata s bezprostředním dopadem na běžný život: Témata důležitá pro každého, kdo chce mít vlastní životní úroveň co nejvíce ve svých rukou. Podcast Ve vatě našel formu, jak ta suchá a relativně složitá témata srozumitelně přiblížit každému přemýšlivému posluchači.

Přeji Ve vatě stovky dalších dílů a posluchačům příjemný život ve vatě.

Libor Ostatek

Přeji i nadále svěží témata, která budou posluchače nejenom bavit, ale dají jim i špetku inspirace, pomůžou nebo utvrdí v dobrých rozhodnutích a budou mít zajímavý náboj. No a týmu Vaty přeji, ať vás to stále baví a jste i dál na vlně tvůrčí radosti do té další stovky!

Daniel Gladiš