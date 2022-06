Vrbětice ukončily jednu éru, říká reportér nominovaný za kauzu na prestižní cenu

Překvapení to pro mne bylo. Protože můj článek je navíc jiný než ty ostatní. Kolegové z různých redakcí mají v nominacích články, které jsou aktuální i dnes, dalo by se říct tak trochu nadčasové. Ten můj je jiný, informace, které jsem jsou v něm obsažené, byly cenné ve chvíli, kdy text vyšel. To znamená v den, kdy premiér Babiš s ministrem vnitra Hamáčkem oznámili, že za výbuchy ve Vrběticích stojí ruští rozvědčíci. V té době jsem už dva týdny s touhle informací pracoval, ověřoval ji, sbíral k ní další informace a svědectví. Takže když večer oba politici vystoupili na tiskové konferenci a řekli o té kauze vlastně jen pár detailů, my jsme na Seznam Zprávách začali vydávat články s dalšími podrobnostmi případu, které v té chvíli byly zcela nové.