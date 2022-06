Liberec dal MVV Energii nabídku na odkup teplárny a spalovny ve městě

Takzvaná indikativní nabídka má jen informační charakter a jejím přijetím nevzniká nárok na uzavření smlouvy. „Je to pro město strategická infrastruktura, nejen teplárenská, ale i na likvidaci odpadů,“ uvedl k případnému odkupu spalovny a teplárny primátor města Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj).

Liberec původně zvažoval, že ve spolupráci s dalšími městy podá nabídku na získání celé české části energetické skupiny. „Po konzultacích s naší poradenskou společností jsme dospěli k závěru, že v tuto chvíli jsme bohužel nuceni upustit od záměru, ucházet se o odkup celé skupiny MVV Energie CZ. Usilovali jsme o to, aby s námi do této nabídky šla i další česká města. Celkem jsme jich oslovili osm, přičemž za klíčového partnera jsme považovali Prahu. Primátor Zdeněk Hřib nicméně možnost této spolupráce odmítl a odepsal, že Praha o to nemá zájem. Proto jsme se nyní rozhodli změnit strategii,“ dodal liberecký primátor.