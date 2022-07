Mělník vypsal tendr na obnovu technologií v Masarykově kulturním domě

Podle zadání tendru by se stavební práce měly v domě udělat za provozu, a to během letošního září a října. Poté by mělo začít dodávání techniky, které bude pokračovat i v průběhu roku 2023, kompletně hotovo by mělo být na jeho konci. Dodávky bude tvořit zvukařská technika včetně ovládacího pultu a reprobeden, projektor, zasouvací plátno a další. Bude pak možné uvádět i technologicky náročná představení. Vzroste také kvalita produkce koncertů i dalších kulturních akcí.