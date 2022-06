Silničáři pomohou v Pardubickém kraji s provozem autobusové dopravy

První silničář nastupuje do služby jako řidič autobusu ve středu, druhý pak v pondělí. Oba pracují na cestmistrovství v Holicích, mají profesní řidičské průkazy. Budou jezdit mezi Chocní a Novými Hrady a Ústí nad Orlicí a Borohrádkem. Správa a údržba silnic Pardubického kraje by mohla poskytnout až sedm řidičů.

„Profesní řidičák má u nás 26 lidí, vyřadili jsme ty, kteří seděli za volantem naposledy v autoškole. Na hledáčku zůstali ti, kteří si řízením autobusu přivydělávají, nebo mají na to kondici, těch nám zůstalo sedm,“ řekl ředitel Správy Miroslav Němec.

Podle něj by mohli řidiči vypomáhat až do konce srpna. Jezdit mají v oblastech Chocně, Letohradu, Jevíčka a Svitav. Silničáři budou mít dobré pracovní a mzdové podmínky. Pokud by mzda řidiče byla nižší, než měli cestáři dosud, zůstanou jim původní výdělky. Ve mzdě bude i motivační složka, patrně ve výši dvojnásobku čisté mzdy, řekl Němec.