Třešť chce do adventu rozšířit expozici betlémů

Řezbáři při Dřevořezání vytvoří pro betlém dalších několik desítek postav či domů, zatím jich má 1311. Do rozšíření expozice chce město investovat 3,5 milionu korun. K rozšíření expozice město využije místo po bývalé cukrárně.

„Její provoz tak nějak stagnoval, proto jsme se dohodli dál nehledat nového nájemníka v rámci kavárenství nebo cukrárenství. Dohodli jsme se s místními betlémáři, že jim rozšíříme expozici. Měly by tam být betlémy, které už se v Třešti nevystavují,“ řekl starosta Vladislav Hynk (KDU-ČSL). Práce na rekonstrukci podle něho začnou o letních prázdninách, dokončené by měly být v listopadu. „Doufám, že se to všechno stihne,“ řekl Hynk.