Znojmo chce zpřístupnit kryt civilní obrany turistům v říjnu

Kryt je pod Masarykovým náměstím. Nejsložitější otázka, která už je vyřešená, byl přístup do něj. Původně se do něj totiž dalo dostat jen přes soukromý objekt. Proto bylo potřeba odstranit horniny tak, aby do něj bylo možné vstoupit z městského objektu. Vstup je proražený z chodby, v níž vede prohlídková trasa adrenalinového podzemí.