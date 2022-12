Budějovický azylový dům dal bezdomovcům štědrovečerní večeři a nocleh zdarma

Přes Vánoce a na Nový rok mají také nocleh zdarma. Asi dvacetiletou tradici akce nepřerušila ani covidová omezení minulých dvou let. ČTK to dnes řekla vedoucí domu svatého Pavla Petra Vohlídalová.

„Já jsem vždycky dojatá. Působí to na mě dojemně, protože přes rok se tady potkávám s klienty, kteří ne vždy jsou úplní andílci, občas jsou to opravdu raubíři. Ale potom je tady vidím na Vánoce, kdy jim ukápne slzička, jsou dojatí, šťastní a cítí se aspoň chviličku pěkně. I ti největší raubíři jsou naměkko. Je milé vidět, že si toho váží. Je to pro ně pohlazení pro duše,“ řekla Vohlídalová.