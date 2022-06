Budějovický dopravní podnik vyplatí v červenci všem zaměstnancům odměnu 5000 korun

Městská firma tak reaguje na jednání s odbory a na situaci ovlivněnou nedostatkem řidičů. Řidiči dostávají od června měsíční odměnu 3000 korun, přičemž v červenci k tomu ještě dostanou 5000 Kč. Vedle nich dostanou přidáno i dělníci, dispečeři a výpravčí. Podle mluvčí podniku Barbory Smudkové se někomu zvýší základní mzda, u jiných to bude formou příspěvků. „Různí se to. Někde se (příplatek) zvyšoval v řádu o pět korun za hodinu, za dělené směny to bylo 30 korun,“ řekla. Průměrná mzda v podniku se zhruba 440 zaměstnanci je podle ředitele Slavoje Dolejše 35 tisíc korun. V prvním letošním čtvrtletí byl krajský průměr podle statistiků 34 013 Kč. Dolejš již dříve řekl, že letos vzroste mzda ve firmě včetně příplatků meziročně o 20 procent.