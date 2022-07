České Budějovice mají architektonický návrh na přestavbu Senovážného náměstí

Odhad nákladů bez domu pro AJG je 450 milionů korun, hotovo by mohlo být v roce 2028. Novinářům to dnes řekl náměstek primátora Juraj Thoma (HOPB). „Náklady na budovu AJG jsou kolem 800 milionů korun,“ řekl ředitel galerie Aleš Seifert.

„Senovážné náměstí je sice formálně náměstím, ale v reálu tuto funkci neplní. Dominantní využití této plochy je dnes povrchové parkování. To je stav, který není do budoucna úplně vhodný, protože se jedná o místo, které je v nástupu do města České Budějovice a současně jsou kolem Senovážného náměstí velice významné veřejné budovy: (kulturní dům) Metropol, Jihočeské muzeum, komplex budov biskupského gymnázia, na druhé straně komplex budov, který souvisí s provozem České pošty,“ řekl Thoma.