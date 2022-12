České Budějovice zahájí stavbu parkovacího domu pro 500 aut

Plocha proto bude od 1. ledna pro vozidla uzavřená. Město vytvoří provizorní parkoviště u nedalekého výstaviště. ČTK to řekla mluvčí českobudějovické radnice Jitka Welzlová.

„Už 2. ledna bude plocha předána stavební firmě. Ta místo oplotí a zřídí staveniště. Pro parkující řidiče to znamená, že od 1. ledna tam už nezaparkují. Na tuto situaci je bude upozorňovat dopravní značení osazené v dostatečném předstihu,“ uvedl náměstek primátorky Lubomír Bureš (ODS).

Současnou parkovací plochu využívají denně lidé, kteří dojíždějí do centra města do zaměstnání. Kromě toho slouží pro diváky volejbalových zápasů v sousední sportovní hale nebo pro fanoušky hokejistů HC Motor České Budějovice na nedalekém zimním stadionu.

Stavba parkovacího domu potrvá přibližně rok. Po tu dobu bude fungovat dočasné parkoviště u výstaviště. „Je to v docházkové vzdálenosti do centra a poblíž jsou i zastávky linek MHD. Doposud zpoplatněná parkoviště města budou řidičům osobních automobilů k dispozici po dobu stavby parkovacího domu bezplatně, kromě karavanů. Až to klimatické podmínky dovolí, bude upraveno a kapacitně omezeno stávající stání pro kamiony a autobusy ve prospěch osobních aut. Chceme občanům a návštěvníkům města nabídnout plnohodnotnou náhradu za dočasně zrušené parkování,“ dodal Bureš.