Český Krumlov začne opravovat hřbitov, část smutečních obřadů se přesune jinam

Pokračuje i oprava obřadní síně, církev chystá opravu hřbitovní kaple Panny Marie Bolestné. V době, kdy nebude možné budovy využívat, se smuteční obřady přesunou do kaple sv. Martina v městském parku nebo do obřadních síní ve Vyšším Brodě a v Českých Budějovicích. Oprava je jednou z největších letošních městských investic.

První část prací bude hotová do konce letošního roku, vyjdou téměř na 22 milionů korun. Římskokatolická farnost také opraví některé části hřbitovní kaple Panny Marie Bolestné. Práce by měly začít v září. Bude proto omezený přístup k hrobům. V části se hřbitovní kaplí by měli lidé letos omezit výzdobu hrobů, sázení květin a schovat cenné věci z hrobů.