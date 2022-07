Cyklisté mohou u Třeboně využívat novou, bezpečnější stezku

Stezka tak nabízí bezpečnější cestu pro obyvatele Staré Hlíny do Třeboně i pro turisty. „Největší přínos projektu je, že se cyklisté konečně vyhnou úseku, kdy museli jet po přetížené silnici, která vede z Českých Budějovic do Jindřichova Hradce. Obyvatelé Staré Hlíny se nyní dostanou na kole pohodlně až do Třeboně,“ řekl třeboňský starosta Jan Váňa (ODS).