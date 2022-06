Galerie v Českém Krumlově zahájila výstavy malíře Andreje Bělocvětova

„Na přípravě výstavy se vedle galerie podílel i výtvarník Vladimír Franz, který se s Bělocvětovem přátelil,“ řekla ředitelka galerie Hana Jirmusová Lazarowitz. „Vladimír Franz je jediný, který se ještě s Bělocvětovem znal. Pomáhal mu v životě. Když se s ním seznámil, Bělocvětov už nechtěl nikam chodit. Franz ho snesl na zádech ze čtvrtého patra, posadil ho do svého trabantu a vzal ho do přírody,“ řekla ředitelka galerie.

Součástí výstavy je ukázka malířovy tvorby z 40. a 50. let 20. století, což je klasicistní tvorba včetně portrétů, na kterých zachytil i svého přítele a mecenáše Josefa Sudka nebo svoji matku. V dílech z 60. let se odráží to, že před tím potkal svoji velkou životní lásku Magdu Bernardovou. „To znamená nové nápady, exploze barev, zkoušení nových možností, experimenty. To jsou 60. a 70. léta, je to skutečně mimořádné a překrásné,“ řekla ředitelka. Následoval útlum jeho tvorby a nové vzepětí v 90. letech, krátce před smrtí.