Jihočeská firma, jež předělává auta postiženým, cílí na elektromobily

Kvůli odstávkám automobilek i chybějícím zaměstnancům teď vyrábí na 50 procent. Investuje do automatizace, vyvíjí i vlastního robota. Loni postavila za 20 milionů Kč novou kancelářskou budovu. ČTK to řekl zakladatel firmy Miroslav Bartoš.

„V Evropě je jasný trend, co se týká veřejné dopravy, taxislužeb, vlády to finančně podporují. Ve výběrových řízeních se požaduje, aby to byla elektroauta. My se musíme přizpůsobit,“ řekl Bartoš. Zatím se elektromobily podílejí na obratu zanedbatelně. API CZ, jež v roce 2020 získala cenu Firma roku Jihočeského kraje, se chce přihlásit do tendru města Hamburk na 120 elektrovozů pro veřejnou dopravu. V Madridu poptává město pro taxislužbu jen elektromobily.

Firma tak vyrobila sklopnou desku do větších elektroaut. Zvětší se tak plocha pro vozík a prodlouží nájezd pro vozíčkáře. Minulý týden představila firma novinku na výstavě v Německu. Podle Bartoše zabírá baterie v autech hodně místa a výrobci elektroaut omezují zásahy do aut, nutné pro lidi s postižením. „Spěje to k tomu, že v malých autech se prostor pro vozík zmenší,“ řekl Bartoš.

V roce 2020 měla firma tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží 195,5 milionu Kč a zisk po zdanění 40,6 milionu. Vyplývá to z výroční zprávy. Loni měla podle Bartoše čistý zisk 15 milionů, letos čeká další pokles. Stagnovaly i tržby. Ročně tratí několik milionů eur na kurzu koruny. Letos předělá kolem 1000 aut, což bude meziroční pokles o 600 vozů. „Výroba teď jede na padesáti procentech, jsme na úrovni roku 2012,“ řekl Bartoš. Rostou i náklady; firma zavedla materiálový příplatek.

Zásadní problém jsou podle Bartoše chybějící auta. Jak uvedl, koncern PSA oznámil náhle koncem loňského roku, že přestane dodávat vozy Citroën Berlingo a Peugeot Rifter. „To je pro nás padesát procent objemu. Měli jsme už vyrobené díly,“ řekl Bartoš. Chybějí také pracovníci. V Česku se je nedaří shánět, firma chce zaměstnat dva Filipínce. Víc investuje do automatizace. Vyvíjí robota, který by vyřízl podlahu v autě. Zatím vlastní jednoho robota za 30.000 eur (asi tři čtvrtě milionu Kč).

Většina obratu tvoří nájezdové rampy, po nichž vozíčkář vjede zezadu do auta. API je montuje do aut a vyrábí i jako stavebnice, jež prodává do zahraničí, kde je stačí smontovat. Ramp v podobě stavebnic zvládne až 1600 za rok. Od zadních sedadel dozadu se vyřízne celá podlaha, vloží se nová, která je snížená, napojí se na to rampa. Firma v autech snižuje podlahy, montuje ruční ovládání, automatické spojky, otočné sedačky, zvedací plošiny, upravuje sedačky. Klíčový trh je EU, daří se také v USA.