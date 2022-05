Jihočeský kraj spustí virtuální tržiště potravin od místních zemědělců

V budoucnosti by kraj rád elektronické tržiště nabídnul i dalším městům nebo jiným institucím. Projektem chce zajistit lokální a čerstvé výrobky pro kupující a podpořit místní zemědělce. Novinářům to dnes řekl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

„Malí farmáři a malí producenti mají často problém s tím se prosadit na trhu, protože velké řetězce na ně vytváří tlak, aby to prodali za co nejnižší cenu. My jsme chtěli vytvořit prostředí, které bych přirovnal k tomu starému tržišti, kam si naše babičky chodily nakupovat nejčerstvější zboží, které pocházelo od lokálního producenta,“ uvedl Kuba.

Dodal, že projekt zahájí střední školy, které kraj zřizuje. Na jihu Čech jich je přibližně 120 a chodí do nich téměř 19.000 studentů. „Všichni chceme, aby naše děti jedly co možná nejzdravější produkty. Tento projekt tomu může pomoci,“ uvedl Kuba. Podle něj má virtuální tržiště další přednosti. „Například tím snížíme uhlíkovou stopu, protože chceme využívat lokální potraviny, a ne dotované produkty, které k nám do republiky cestují tisíce kilometrů,“ řekl jihočeský hejtman.