Jihočeský kraj zakládá společnost po přípravu malého modulárního reaktoru

Založení společnosti South Bohemia Nuclear Park schválili na svém dnešním zasedání jihočeští zastupitelé. Malý modulární reaktor v Temelíně by byl prvním zařízením tohoto druhu v České republice. „Jaderná energetika ve světě se posouvá do podoby, kdy už jaderné reaktory nemusí být obrovské zalité ve stovkách tun betonu. Vyvíjejí se malé modulární reaktory, jejichž rozloha zabere plochu přibližně jako fotbalové hřiště. Věřím, že do budoucna budou v Evropě vyrůstat podobné reaktory, které budou elektřinou zásobovat regiony nebo města,“ řekl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).