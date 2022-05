Na jihu Čech ubyla za 20 let třetina sadů, klesl počet zaměstnanců v zemědělství

„Vypovídá to o tom, kam se zemědělství v Evropě ubírá. V roce 2004 jsme vstoupili do Evropské unie. Do té doby se jelo podle ekonomických hledisek a od roku 2004 začaly evropské dotace na plochu. Postupně se i vládní dotace zaměřovaly na některé věci, viz zvýšení ekologicky obhospodařované plochy, to je čistě vliv dotací. Je to zadání státu nebo unie, že chtějí mít větší plochu v ekologii a menší používání umělých hnojiv, tak to podporují víc. To je přímý důsledek,“ řekl místopředseda Asociace soukromých zemědělců Jan Staněk, který hospodaří na Českobudějovicku.