Čeští zemědělci s obavami sledují rozšiřující se sucho, pršet v dohlednu nemá

Aktuálně jsou tři nejhorší stupně zemědělského sucha z šesti na 16 procentech území republiky. V dalších deseti dnech se neočekávají žádné významné deště, ale převážně slunečné a do pátku i velmi teplé počasí, které by mohlo situaci výrazně zhoršit. Tři nejhorší stupně by se mohly v polovině příštího týdne rozvinout až na 40 procentech území, vyplývá z informací projektu Intersucho.